Президент Молдовы наградил Михаила Гусмана Орденом Почета

28 января 2020 17:27 (UTC+04:00)

Президент Молдовы Игорь Додон наградил журналиста-международника и первого заместителя генерального директора ТАСС Михаила Гусмана Орденом Почета, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В указе главы государства говорится, что высокой награды Гусман удостоен "в знак глубокой признательности за значительный вклад в углубление и расширение межгосударственных отношений дружбы и сотрудничества". Ранее Додон поздравил Гусмана с семидесятилетним юбилеем, отметив его вклад в мировую журналистику, "укрепление позиции ТАСС, который для многих поколений журналистов и читателей является символом качественной и четкой работы, подтверждающей статус одного из крупнейших и старейших агентств мира, в консолидацию русской прессы".

Михаил Гусман родился 23 января 1950 года в Баку. Окончил Азербайджанский институт иностранных языков и факультет журналистики Бакинской высшей партийной школы. В 1995 году назначен вице-президентом международного аналитического агентства "АНКОМ-ТАСС", в 1998 году возглавил Главное управление международного сотрудничества ИТАР-ТАСС. В октябре 2000 указом президента РФ назначен первым заместителем генерального директора агентства.

Гусман является ответственным секретарем Всемирной ассоциации русской прессы (ВАРП), вице-президентом Всемирного Совета информационных агентств. Он также занимает пост вице-президента Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (ОАНА).

Почти 20 лет в эфир выходит его авторский проект "Формула власти". Создатель телецикла был удостоен Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства. Журналист является заслуженным работником культуры РФ, награжден Орденом Дружбы, Орденом Почета, орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Гусман - лауреат международных премий в области журналистики, уже многие годы представляет Россию в руководстве действующей при ЮНЕСКО Международной программы развития коммуникации.

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