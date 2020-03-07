В Италии жертвами коронавируса стали 233 человека
Общее число зараженных коронавирусом в Италии за сутки выросло на 1,2 тысяч - до 5,8 тысячи, жертвами инфекции стали 223 человек, заявил на брифинге глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
Число смертельных исходов за сутки выросло на 36.
Днем ранее рост числа заболевших составил 800 случаев, жертв оказалось на 49 больше, чем в четверг.
По состоянию на пятницу в Италии насчитывалось 4636 человек, у которых диагностировали коронавирус.
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