В ЕС будут рады всем вакцинам, получившим одобрение европейского регулятора - Меркель

Вакцины от коронавируса, получившие одобрение Европейского агентства по лекарственным препаратам, позволят помочь побороть пандемию. Об этом заявила во вторник канцлер ФРГ Ангела Меркель телеканалу ARD, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы говорили: каждому, кто получит одобрение от европейского регулятора, здесь рады. Я говорила об этом с российским президентом [Владимиром Путиным]", - сказала она. Меркель назвала хорошими данные о российской вакцине.