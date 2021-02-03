В Чехии зафиксировали вспышку птичьего гриппа

Вспышка высокопатогенного штамма птичьего гриппа H5N8 зафиксирована на приусадебном хозяйстве одного из жителей деревни Подоли в районе города Бенешов, расположенной примерно в 50 км южнее от Праги в Центральной Чехии. Об этом сообщило во вторник Чешское радио со ссылкой на министерство сельского хозяйства республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Птичий грипп стал причиной гибели 25 куриц. Остальные 20 куриц и шесть уток будут забиты ветеринарами в среду с соблюдением необходимых правил эпидемической безопасности.

Минсельхоз в конце января проинформировал о появлении заболевания в Южной Чехии. Там оно было выявлено у перелетных птиц и подтверждено на одной из птицеводческих ферм. Ветеринары предупреждают, что птичий грипп может распространиться и на другие регионы Чехии. Решением ситуации занимается специальная комиссия экспертов Минсельхоза.

Власти призвали фермеров и содержащих приусадебные хозяйства сельских жителей немедленно сообщать в ветеринарную инспекцию республики о случаях внезапного падежа домашней птицы. Риск переноса птичьего гриппа на человека оценивается как очень низкий.

В Чехии крупная вспышка птичьего гриппа была зафиксирована в начале 2020 года. Тогда инфекция была занесена перелетными птицами. Был произведен забой почти 140 тыс. особей домашней птицы.