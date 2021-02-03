Президент Италии поручит формирование правительства экс-главе Европейского центробанка

Президент Италии Серджо Маттарелла поручит формирование кабинета экс-главе Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги. Об этом сообщил во вторник пресс-секретарь президента Джованни Грассо, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Президент Серджо Маттарелла вызывает в среду в 12:00 (15:00 GMT+4) доктора Марио Драги", - сказал он.

Ранее Маттарелла объявил, что намерен поручить сформировать правительство, которое будет пользоваться "большим авторитетом" для решения первостепенных неотложных задач. То, что приглашается Драги, означает, что ему будет предложено собрать кабинет после отставки премьер-министра Джузеппе Конте.