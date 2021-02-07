Французский министр допустила использование российской вакцины от COVID-19 в Европе

В ЕС может использоваться любая эффективная вакцина от коронавируса, европейские страны заинтересованы в максимальном разнообразии препаратов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявила в воскресенье министр-делегат при министре экономики и финансов Аньес Панье-Рюнаше.

"Я в этом плане агностик, - заявила она, отвечая на вопрос о перспективах регистрации российской вакцины "Спутник V". - Любая вакцина, которая уже готова и отвечает критериям безопасности и эффективности, приветствуется в Европе. Мы заинтересованы в том, чтобы получить максимум различных вакцин и максимальный объем".

Министр-делегат пояснила, что разнообразие вакцин может быть полезным для борьбы с различными штаммами коронавируса. Кроме того, по ее словам, симуляции в лабораториях позволили сделать вывод, что, вероятно, каждому потребуется повторная вакцинация, однако пока нет точных данных о том, как долго держится полученный после прививки иммунитет. Панье-Рюнаше также признала, что пока нет ясности относительно вакцинации детей, и испытания на несовершеннолетних еще продолжаются.