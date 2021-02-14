Кабмин Чехии намерен запросить парламент продлить в стране режим ЧС после 28 февраля

Правительство Чехии, объявившее в воскресенье о продлении в стране с понедельника на две недели режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за коронавируса, вскоре обратится в нижнюю палату парламента с предложением продлить его действие и после 28 февраля. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил журналистам премьер-министр республики Андрей Бабиш.

Бабиш особо подчеркнул, что в республике быстро распространяется британский штамм вируса, а в соседних государствах появились более агрессивные южноафриканский и бразильские штаммы. Вопросом ближайшего времени, по его словам, является то, когда они проникнут в Чехию.

Между тем с понедельника государственные учреждения республики восстановят приемные часы населения. С этого дня власти разрешили библиотекам обслуживать читателей через специально оборудованное окно выдачи литературы. На своем ближайшем заседании правительство рассмотрит вопрос о возможности возвращения к стандартному обучению с 1 марта учеников выпускных классов школ и студентов выпускных курсов вузов.