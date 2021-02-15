Сербия намерена произвести 20 млн доз «Спутника V»
Президент Сербии Александар Вучич рассказал, что страна планирует произвести на своей территории порядка 20 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V», передает Trend со ссылкойна Газета.ru.
«Что касается вакцины «Спутник V»: борьба с коронавирусом будет продолжаться ещё три, четыре, пять лет, наша задача, чтобы как можно меньше людей потеряли жизни», — сказал Вучич.
Вучич уведомил, что Сербия в настоящий момент заказала более 10 млн вакцин из разных стран, однако республика получила всего около 2 млн доз различных вакцин.
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