Чистая прибыль Daimler в 2020 году выросла в 1,5 раза

Чистая прибыль немецкого автомобильного концерна Daimler, приходящаяся на акционеров, по итогам 2020 года увеличилась в 1,5 раза и составила 3,627 миллиарда евро, следует из отчетности компании, сообщает Trend со ссылкой на Прайм.

Разводненная прибыль на акцию составила 3,39 евро против 2,22 евро по итогам 2019 года. Выручка Daimler за год сократилась на 11%, до 154,309 миллиарда евро.

По итогам четвертого квартала чистая прибыль Daimler, приходящаяся на акционеров, составила 3,485 миллиарда евро против убытка в 109 миллионов евро за аналогичный квартал предыдущего года. За квартал компания получила разводненную прибыль на акцию в 3,26 евро против убытка год назад в 0,1 евро. Выручка сократилась на 1%, до 46,621 миллиарда евро.

В четвертом квартале Daimler продал 881 550 автомобилей по всему миру (снижение на 3% в годовом выражении). По итогам всего 2020 года компания реализовала более 2,84 миллиона автомобилей, что на 15% меньше уровня предыдущего года.

В 2021 году компания ожидает выручку значительно выше уровня 2020 года, поскольку на фоне вакцинации от COVID-19 ожидается восстановление мировой экономики. Компания также ожидает листинг Daimler Truck на Франкфуртской фондовой бирже до конца 2021 года.

Daimler AG — один из крупнейших мировых автоконцернов, которому, в частности, принадлежит 15% акций российского "Камаза". Был образован в 1883 году, в 1926 году стал акционерным обществом Daimler-Benz. В 1998 году в результате слияния с американской автомобильной корпорацией Chrysler была образована компания Daimler Chrysler AG. В 2007 году автомобильный гигант был вновь переименован в Daimler. Штат компании по состоянию на конец 2020 года составляет около 288,5 тысячи человек.