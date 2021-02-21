Власти Франции не наблюдают риска передачи человеку вируса гриппа H5N8

Риск передачи человеку новой разновидностью вируса птичьего гриппа А(H5N8) во Франции на данный момент отсутствует. Об этом говорится в совместном заявлении французских министерств здравоохранения и сельского хозяйства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"На сегодняшний день риска передачи вируса H5N8 человеку во Франции не существует", - указывается в документе. "На настоящее время в рамках проверки проведены 130 секвенирований вирусов. Ни один из анализов, осуществленных Агентством по санитарной безопасности, не указал на наличие у вирусов характеристик, которые представляли бы опасность возможности передачи человеку птичьего гриппа от существующих во Франции птиц", - указывается в заявлении ведомств.

В заявлении сообщается, что эпизоотия птичьего гриппа, наблюдаемая во Франции, в первую очередь на ее юго-западе, "значительно замедляется" благодаря массовому превентивному забою птицы, которой было уничтожено в количестве более 3 млн особей. Данная стратегия "по-прежнему применяется при любом подозрении на появление очагов вируса на юго-западе страны, что делается с тем, чтобы как можно быстрее поставить заслон на пути распространения вируса".