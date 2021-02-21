В Великобритании зафиксировали минимум связанных с COVID-19 смертей с конца декабря

Число летальных исходов, зафиксированных за последние сутки среди инфицированных коронавирусом жителей Великобритании, составило 215. Как свидетельствуют данные, опубликованные в воскресенье на сайте правительственной информации, это наименьшее значение с 13 декабря, когда были зарегистрированы 144 смерти, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В субботу власти сообщили о 445 летальных исходах среди заразившихся, при этом в последние семь дней в среднем в стране отмечается менее 500 случаев смерти за сутки (на 27% меньше по сравнению с предыдущим семидневным периодом). По оценкам британского Минздрава, всего в Великобритании умерли 120,6 тыс. человек, заразившихся коронавирусом, что является крупнейшим показателем в Европе. Согласно данным Национальной статистической службы Соединенного Королевства, использующей другую методику подсчета, число умерших еще 5 февраля превысило 129 тыс.

За последние 24 часа в стране было выявлено 9,8 тыс. случаев заражения коронавирусом. Ранее на этой неделе этот показатель опустился ниже отметки в 10 тыс. новых случаев впервые с октября. Темпы распространения инфекции снижаются с начала января, когда в сутки отмечалось по 50-60 тыс. новых случаев. С начала пандемии в Великобритании результаты анализов на коронавирус оказались положительными у 4,1 млн человек.