В МИД Великобритании осудили ответные действия сил безопасности Мьянмы на мирные протесты

Посол Мьянмы в Великобритании Чжо Зо Мин в понедельник вечером был во второй раз в феврале вызван в МИД Соединенного Королевства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Заместитель министра по делам Азии [Найджел Адамс] осудил ответные действия сил безопасности Мьянмы на мирные протесты. Он подчеркнул, что применение насилия и силы против протестующих, которое уже привело к смерти и серьезным травмам, совершенно достойно порицания и должно быть прекращено", - говорится в заявлении британского МИД.

Как отмечается в коммюнике, британский замминистра "еще раз осудил военный переворот и произвольное задержание гражданских лиц, в том числе государственного советника Аун Сан Су Чжи, и призвал к их немедленному освобождению и к мирному возвращению к демократии".