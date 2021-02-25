Австрия предлагает ЕС ввести "зеленый паспорт" для привитых и сдавших тест на коронавирус

Австрия предлагает ввести в Европе "зеленый паспорт" для лиц, привитых от нового коронавируса, переболевших коронавирусной инфекцией или сдавших актуальный отрицательный тест. Документ должен позволить свободно передвигаться в Европейском союзе. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил австрийский канцлер Себастьян Курц.

По его словам, предлагаемый документ должен позволить свободно путешествовать по Европе, посещать культурные мероприятия, рестораны или останавливаться в отелях. "Для этого потребуется "зеленый паспорт" для каждого, кто или привился, или был заражен коронавирусом и обладает иммунитетом, или же сдал новый тест, - сказал канцлер на видеозаписи у себя в Twitter. - Аналогичная система есть в Израиле, поэтому я ожидаю, что мы реализуем это в Европе".

Если это предложение не будет поддержано на уровне ЕС, Курц обещал реализовать его в Австрии и предложить принять в нем участие соседние страны. Канцлер также добавил, что считает реалистичным возвращение к нормальной жизни в условиях пандемии этим летом.