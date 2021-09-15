Цена газа в Европе превысила $840 за 1 тыс. куб. м

Цена на газ в Европе в ходе торгов 15 сентября превысила $840 за 1 тыс. куб. м. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Так, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в ходе торгов в среду достигла $842,5 за 1 тыс. куб. м, или €68,995 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Накануне цена газа в Европе за день выросла почти на $70 (или на 8,95%), достигнув $816 за 1 тыс. куб. м на закрытии торгов.