Еврокомиссар допустил начало снижения инфляции в ЕС в 2023 году

Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони допустил, что инфляция в странах Евросоюза начнет снижаться в 2023 году, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Очень сложно делать прогнозы. С точки зрения роста 2023 год может быть более сложным. Однако не менее вероятно, что снижение инфляции начнется в 2023 году", - приводит его слова агентство ANSA.

Быстрый рост темпов инфляции начался в зоне евро в августе прошлого года с началом энергетического кризиса в Евросоюзе. С тех пор остановить инфляцию не удалось, показатель растет каждый месяц. Если в августе 2021 года она составляла 2,96%, то к февралю 2022 года выросла до 5,87%, а в марте после начала введения санкций против России вышла на отметку в 7,44%. При этом Европейский центральный банк определяет целевой уровень инфляции в еврозоне в 2% в год.

Как ранее сообщила газета Financial Times, инфляция в зоне евро в октябре достигнет 10% в годовом исчислении и сохранится на высоком уровне в следующем году из-за резкого роста цен на природный газ.