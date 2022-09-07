Еврокомиссия предложит всем странам ЕС сократить потребление энергии в пиковые часы

Еврокомиссия (ЕК) предложит всем государствам Евросоюза сократить потребление энергии в пиковые часы. Об этом заявила в среду на пресс-конференции в Брюсселе глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Нам нужна стратегия, чтобы "сгладить" пиковые часы, которые влияют на цены на электроэнергию. Мы предложим обязательную цель по сокращению потребления электроэнергии в часы пик", - сказала она.

Кроме того, ЕК предложит "ограничить доходы компаний, производящих электроэнергию с низкими затратами". "Низкоуглеродные источники энергии приносят неожиданные доходы. Это время, когда потребители могут извлечь выгоду из своих низких затрат. Мы предложим перенаправить эту неожиданную прибыль на поддержку уязвимых людей и компаний", - отметила она. Фон дер Ляйен считает, что "астрономические цены на электричество" в ЕС установились вследствие "российских манипуляций на рынке" и из-за "климатических причин".