В Словении призвали перестроить энергетический рынок стран Евросоюза

Страны Евросоюза должны перестроить свои рынки энергетики. С таким утверждением выступил в пятницу министр инфраструктуры Словении Боян Кумер в преддверии экстренного заседания Совета ЕС по энергетике, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы поддерживаем идею потолка цен на газ, который мы должны ввести по отношению к российскому энергоносителю. Но этого недостаточно. Необходимо достичь соглашения о том, как перестроить рынки энергетики", - отметил министр.

Экстренное заседание Совета ЕС по энергетике проходит в пятницу. На нем будет рассмотрен план Еврокомиссии по борьбе с энергетическим кризисом, который включает предложение о введении потолка цен на российский газ.