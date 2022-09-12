Центробанк Испании ожидает замедление экономической активности

Банк Испании (центробанк) прогнозирует замедление экономической активности в стране и высокий уровень инфляции. Об этом говорится в опубликованном в понедельник пресс-релизе ЦБ королевства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, "ожидается, что экономическая активность замедлится из-за тех же потрясений, которые влияют на глобальные и европейские перспективы (инфляция, неопределенность, энергетический кризис, ужесточение финансовых условий)". "Высокий уровень инфляции сохранится дольше, чем предполагалось", - добавили в Банке Испании.

По данным института статистики Испании, инфляция в королевстве в июле достигла 10,8% - самого высокого показателя с 1984 года. В частности, в стране наблюдался рост цен на электроэнергию, газ, одежду и обувь, продукты питания и безалкогольные напитки.