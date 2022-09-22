Еврокомиссия представит меры по борьбе с энергетическим кризисом 28 сентября

Европейская комиссия (ЕК) намерена 28 сентября представить документ, в котором будут изложены шаги по борьбе с энергетическим кризисом. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство Bloomberg.

Согласно сведениям источников, ЕК планирует сдержать кризис в энергетике путем сокращения колебаний на рынке, повышения ликвидности энергорынков и снижения цен на природный газ.

Как отмечает агентство, борьба с энергетическим кризисом и, в частности, ограничение цен на природный газ может стать одной из центральных тем на неформальной встрече лидеров стран Евросоюза в Праге 7 октября и на саммите ЕС в Брюсселе, который пройдет 20 и 21 октября.

По данным Bloomberg, ранее в сентябре ЕК распространила внутренний документ, в котором анализировались вопросы ограничения цен на голубое топливо. В частности, рассматривались такие варианты, как установление финансового контроля над виртуальным хабом Title Transfer Facility (TTF) в Нидерландах, через который определяются рыночные цены на газ, чтобы избежать спекуляций, и создание дополнительной площадки для определения цены на топливо, чтобы обеспечить существование более эффективно функционирующего рынка с меньшей волатильностью.

Также, согласно документу, в случае перебоев с поставками топлива в ЕС одним из способов контроля цены на газ может стать временная привязка TTF к индексу JKM (Japan Korea Marker, который отражает стоимость поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Японию, Южную Корею и Китай). Кроме того, в документе изучалась возможность создания в ЕС расчетного центра для получения данных о прямых ценах на СПГ или другое импортируемое топливо.