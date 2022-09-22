HSBC прекратит финансирование расширения производства угля

Британский банк HSBC прекратит финансирование расширения добычи угля для борьбы с изменением климата. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на банк, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным агентства, уголь как дешевый источник энергии активно используется в азиатских странах, где располагаются основные клиенты HSBC. Поэтому банк ответственен за расширение добычи этого полезного ископаемого в данном регионе.

Как сообщает Рейтер, банковский сектор не спешит брать на себя обязательство больше не финансировать производство угля. Однако ранее в этом году Standard Chartered, конкурент HSBC в регионе, заявил что прекратит прямое финансирование угольной промышленности для своих клиентов к 2032 году. Сам же HSBC заявил в декабре 2021 года, что сократит инвестирование в добычу угля, по крайней мере, на 25% к 2025 году и на 50% к 2030 году.