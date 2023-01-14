Кристине Ламбрехт решила подать в отставку с поста министра обороны ФРГ

Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт, которую в последние месяцы критиковали за состояние материально-технической базы Вооруженных сил Германии, приняла решение уйти в отставку, но дата пока не известна. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в пятницу газета Bild, ссылаясь на источники.

"Инициатива исходит от нее, не от ведомства канцлера, - говорится в публикации. - Теперь речь идет о дате отставки. Ведутся консультации по вопросу о преемнике". Как отмечает издание, пост министра может занять уполномоченный Бундестага по делам военнослужащих Ева Хёгль.

Другие подробности не приводятся.