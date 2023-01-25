Швейцария запрещает оказание ряда услуг РФ

Швейцария вслед за ЕС ввела ограничения на экспорт в Россию некоторых товаров, включая товары двойного назначения, и запрет на оказание РФ ряда услуг. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, говорится в среду в заявлении швейцарского правительства.

"Федеральный совет приступит к реализации оставшихся мер девятого пакета санкций, которые вступают в силу 25 января. Эти меры включают запрет на услуги в области тестирования продуктов, рекламы, исследований рынка, а также услуги при проведении опросов общественного мнения", - говорится в пресс-релизе.

Меры вступили в силу в 18:00 по местному времени.

Также власти Швейцарии вводят режим экспортного контроля в отношении различных товаров, "в том числе товаров двойного назначения, товаров для модернизации военной и технологической сферы или для развития военно-промышленного комплекса и сферы безопасности, а также товаров, способствующих наращиванию промышленного потенциала России". Кроме того, вступает в силу запрет на экспорт товаров для аэрокосмической отрасли, в частности на экспорт двигателей для самолетов и беспилотников. Также Швейцария запрещает инвестиции в российский горнодобывающий сектор.

Помимо этого сообщается, что власти Швейцарии "могут предоставлять исключения из эмбарго на поставки оружия", в частности, "на оборудование по разминированию для его использования в Украине в конкретных случаях".