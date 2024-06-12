БАКУ/Trend/ - Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о приостановке проекта избирательной реформы в Новой Каледонии.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на французские СМИ, об этом он сказал журналистам.

"Я принял решение приостановить действие конституционного законопроекта, который был проголосован обеими палатами (парламента), потому что мы не можем позволить, чтобы в это время преобладала двусмысленность", - сказал он.

Отметим, что речь идет о проекте избирательного закона в Новой Каледонии, который должен был позволить голосовать на местных выборах жителям, которые прожили на этой территории 10 лет.

Объявление о намерении провести реформу вызвало волну протестов в Новой Каледонии.