БАКУ /Trend/ - В Новой Каледонии арестованы восемь человек, в том числе Кристиан Тейн, лидер «Координационной ячейки полевых действий», стоящей за восстанием против реформы избирательного органа, сообщает в среду Trend со ссылкой на французские СМИ.

Данная структура организовала баррикады в знак протеста по всей столице Нумеа, нарушив движение транспорта и поставки продовольствия.

Тейн был среди политических деятелей, выступающих за независимость, которые встретились с президентом Франции Эмманюэлем Макроном во время его визита в Новую Каледонию в мае.

Беспорядки в Новой Каледонии начались после того, как парламент Франции принял закон об изменении порядка выборов в местное законодательное собрание. Согласно поправкам, право голоса получат приезжие из Франции, которые прожили в Новой Каледонии 10 лет.

Это вызвало недовольство многих канаков — коренного населения Новой Каледонии: они опасаются, что политический вес их общины теперь снизится.

Арест лидера протестов Кристиана Тейна и семи других активистов в Новой Каледонии подчеркивает обострение напряженности в регионе, вызванной реформами избирательного органа, инициированными французским правительством. Эти события демонстрируют усиливающуюся волну недовольства среди коренного населения, обеспокоенного потерей политического влияния. Восстание и аресты свидетельствуют о неудаче французской неоколониальной политики, которая вызывает новые конфликты и сопротивление среди местного населения.