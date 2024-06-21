БАКУ /Trend/ - МИД Беларуси передал ноту Армении, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Беларуси.

Согласно информации, 21 июня в МИД Беларуси состоялась встреча начальника управления двустороннего сотрудничества со странами СНГ Сергея Молунова с временным поверенным в делах Республики Армения в Республике Беларусь Нареком Тиратуряном.

«Дипломаты обсудили ряд актуальных вопросов двусторонних отношений, перспективы торгово-экономического сотрудничества и взаимодействие в совместных интеграционных структурах. Армянской стороне передана соответствующая нота МИД Беларуси. Затронута гуманитарная тематика, подчеркнуты давние дружеские связи двух народов», - говорится в сообщении МИД.

Отметим, что премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил, что никогда не посетит Беларусь, "пока там президент Лукашенко", из-за его заявлений в Азербайджане.

'Ни я, ни какой-либо другой армянский чиновник не посетит Беларусь, пока президентом там будет Лукашенко", - сказал он.

В ответ на заявления Пашиняна в МИД Беларуси сказали, что Минск спокойно оценивает «импульсивные высказывания» премьер-министра Армении.

Как сказал советник посольства Беларуси в России Александр Шпаковский, Республика Беларусь не вмешивается во внутриполитические процессы в Армении, а также в сферу внешней политики Еревана, но на основании принципов взаимности страна ожидает схожих подходов от своих партнеров и союзников.

"Вместе с тем выбор партнеров и союзников является суверенным делом официального Минска и в этом случае подход "или-или" является для нас неприемлемым. Мы взаимодействовали и будем взаимодействовать с братским Азербайджаном во всех сферах, включая военно-техническую", - добавил он.