В Израиле число заболевших коронавирусом достигло 304 человек

Число пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19 в Израиле достигло 304. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

По данным израильского министерства, число диагностированных случаев коронавируса в Израиле выросло на 54 за минувшие сутки и достигло 304, состояние четырех заболевших оценивается как тяжелое.

В понедельник вечером премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что израильский частный сектор в связи угрозой распространения вируса переходит на сокращённый формат работы.

В стране не работают развлекательные и спортивные заведения, рестораны, кафе, магазины, кроме продовольственных, закрыты школы и детские сады. Ранее премьер-министр заявил, что вводится двухнедельный карантин для всех прибывающих из-за границы.