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Израиль предупредил "Хезболлу" в связи нападениями на страну

Израиль Материалы 22 июня 2024 05:44 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В ближайшее время Израиль примет решения по прекращению атак "Хезболлы" на территорию своей страны.

Как передает Trend, об этом в соцсетях написал министр внутренних дел Израиля Исраэль Кац.

"Израиль не может позволить "Хезболле" продолжать нападения на его территорию и его граждан, и мы скоро примем необходимые решения", - сказал он.

Кац ранее предупредил, что Израиль уже "очень близок к тому, чтобы принять решение об изменении правил игры против "Хезболлы" и Ливана".

İ.Kats daha əvvəl xəbərdarlıq etmişdi ki, İsrail artıq "Hizbullah və Livana qarşı oyun qaydalarını dəyişmək qərarına gəlmək nöqtəsinə çox yaxındır".

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