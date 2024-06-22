Израиль предупредил "Хезболлу" в связи нападениями на страну

БАКУ /Trend/ - В ближайшее время Израиль примет решения по прекращению атак "Хезболлы" на территорию своей страны.

Как передает Trend, об этом в соцсетях написал министр внутренних дел Израиля Исраэль Кац.

"Израиль не может позволить "Хезболле" продолжать нападения на его территорию и его граждан, и мы скоро примем необходимые решения", - сказал он.

Кац ранее предупредил, что Израиль уже "очень близок к тому, чтобы принять решение об изменении правил игры против "Хезболлы" и Ливана".

İ.Kats daha əvvəl xəbərdarlıq etmişdi ki, İsrail artıq "Hizbullah və Livana qarşı oyun qaydalarını dəyişmək qərarına gəlmək nöqtəsinə çox yaxındır".