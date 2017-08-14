Число погибших из-за наводнений в Непале выросло до 91

14 августа 2017 21:57 (UTC+04:00)

Число жертв наводнений и оползней в Непале, вызванных проливными дождями, возросло до 91, передает РИА Новости со ссылкой на министерство внутренних дел Непала.

Ранее сообщалось о 66 жертвах.

По последним данным МВД, которые приводит издание The Kathmandu Post, в результате наводнений погиб 91 человек, 25 пострадали, еще 35 числятся пропавшими без вести. Почти три тысячи жилых домов полностью разрушены, пострадали около 3,8 тысяч объектов социального значения.

В спасательно-восстановительных работах участвуют 27 тысяч человек, в том числе сотрудники силовых ведомств, служащие армии.

Проливные дожди обрушились на несколько районов Непала утром в пятницу, 11 августа. Метеорологи прогнозируют улучшение погоды с понедельника-вторника. Уже в воскресенье уровень осадков на большей части территории страны снизился до 1-4 сантиметров в сутки. Лишь в городе Сиддхартханагар зафиксированы 22,2 сантиметра осадков за сутки.

Azernews Newspaper
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