Теракт рассматривается как основная версия наезда фургона на людей в Торонто

Следствие рассматривает террористическую атаку как наиболее вероятную версию событий в Торонто, где девять человек погибли при наезде фургона на прохожих, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

По его данным, пока нет никаких оснований полагать, что инцидент был простым ДТП.

ЧП произошло в понедельник около 13:30 по местному времени на улице Янг в северной части Торонто. Фургон выехал на тротуар и начал давить людей. Водитель машины задержан, мотивы его действий устанавливаются. Погибли девять человек, 16 были ранены.

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