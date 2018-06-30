В Whatsapp появилась новая функция

30 июня 2018 22:05 (UTC+04:00)

В WhatsApp появилась новая функция, которая позволит пользователям создавать каналы, как в мессенджере Telegram. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает издание TechCrunch.

Благодаря новому режиму в групповых чатах появится возможность ограничить возможность отправки сообщений для всех, кроме администраторов. Чтобы включить эту функцию, необходимо зайти в "Настройки группы" и в пункте "Отправить сообщения" выбрать опцию "Только администраторы".

"Групповые чаты используются многими пользователями, например, родителями и учителями в школах или некоммерческими организациями для получения объявлений и важной информации. Мы ввели новую функцию для того, чтобы помочь администраторам таких групп", — цитирует издание разработчиков приложения.

Новая функция доступна для пользователей последних версий WhatsApp по всему миру.

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Azernews Newspaper
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