В пригороде Мехико более 200 мигрантов заперли в доме без воды и еды

24 мая 2019 07:06 (UTC+04:00)

Власти обнаружили 230 мигрантов, в основном из стран Центральной Америки, запертыми в одном из домов в пригороде столице Мексики без еды и питья. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает портал Excelsior.

По предварительным данным, о подозрительном доме в неблагополучном районе Экатепек сообщили соседи. На место прибыли полиция, службы гражданской обороны и обнаружили, что в строении находятся сотни человек без еды и питья. Среди мигрантов были 64 несовершеннолетних.

Мигрантов освободили из здания и обеспечили продуктами питания.

Караваны мигрантов из стран Центральной Америки и других государств начали двигаться в сторону США через Мексику осенью прошлого года. В итоге на границе с США в Мексике скопилось несколько тысяч мигрантов. Власти США перебросили на границу несколько тысяч военнослужащих для обеспечения безопасности.

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