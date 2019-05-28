Ноутбук с двойным дисплеем представлен на выставке Computex на Тайване

28 мая 2019 14:58 (UTC+04:00)

Всевозможные новинки электроники - от игровых приставок, процессоров и ноутбуков до наборов виртуальной реальности и роботов - представлены на выставке информационных и компьютерных технологий Computex-2019, открывшейся во вторник в Тайбэе (остров Тайвань). В ее работе принимают участие почти 1,7 тыс. компаний, среди них - такие гиганты, как Intel, Dell, Microsoft, сообщает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Тайваньский производитель Asus представил ноутбуки ZenBook Duo и ZenBook Pro Duo с двумя экранами. Их особенностью стало наличие второго сенсорного дисплея. На него можно выводить дополнительную панель управления и различные приложения. Кроме того, пользователи смогут настроить его и как продолжение основного экрана. Новинка поступит в продажу в третьем квартале года, цена пока не анонсируется.

В честь своего 30-летия компания Asus представила новый смартфон - ZenFone 6 Edition 30. Он создан на базе модели ZenFone 6 и будет выпущен ограниченным тиражом в 3 тыс. экземпляров.

Другие новинки

Еще один тайваньский электронный гигант Acer продемонстрировал ноутбук ConceptD 7, принадлежащий новой серии ConceptD, анонсированной в апреле. Он представляет собой рабочую станцию, оснащенную мощной видеокартой NVIDIA Quadro RTX 5000 и разработанную специально для инженеров и графических дизайнеров.

Компания HP представила на Computex 2019 гибридный планшетный компьютер Elite x2 G4, построенный на аппаратной платформе Intel. Он будет поставляться в нескольких модификациях.

Китайский гигант Lenovo предлагает вниманию посетителей первый ноутбук со встроенным 5G-модемом, который будет работать на базе процессора Snapdragon 8cx от американской компании Qualcomm.

Выставка продлится до 1 июня, за пять дней ее посетят десятки тысяч человек. В эти дни также пройдут различные тематические семинары и форумы. Кроме того, вниманию специалистов и инвесторов представлено 402 инновационных стартап-проекта компаний из 24 стран.

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