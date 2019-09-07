Канада запросила в ВТО консультации с Китаем из-за запрета поставок канадской канолы

7 сентября 2019 02:13 (UTC+04:00)

Правительство Канады запросило во Всемирной торговой организации (ВТО) проведение консультаций с представителями Китая в связи с запретом поставок в эту страну канадской канолы. Об этом в пятницу говорится в заявлении канадского министра по вопросам диверсификации международной торговли Джеймса Карра, передает Trend cо ссылкой на ТАСС.

"Наше правительство проводит международную торговлю в соответствии с установленными правилами, поэтому продолжает защищать интересы канадских фермеров после того, как ранее в этом году Китай выразил озабоченность по поводу канадской канолы", - сказал он. В связи с этим, продолжил министр, Оттава запросила в ВТО проведение с китайской стороной "двусторонних консультаций, что является следующим шагом в случае, если прямые переговоры не приводят к урегулированию спорной ситуации".

В марте стало известно, что китайские импортеры перестали закупать в Канаде семена канолы. Правительство КНР заявило, что отзыв разрешений на поставки у канадских поставщиков является обоснованным, так как "в последнее время китайская таможня несколько раз находила опасные организмы в каноле, импортируемой с территории Канады". Канадский премьер-министр Джастин Трюдо назвал такие действия Китая в отношении Канады "неправильными".

Эксперты связывают эти меры с усилением политической напряженности во взаимоотношениях между странами в связи с конфликтом вокруг компании Huawei и в целом с нарастающими противоречиями в глобальной торговле.

Китай является крупнейшим в мире импортером канолы - канадского генно-модифицированного сорта рапса, из которого производят растительное масло с низким содержанием эруковой кислоты. Масличные семена являются одним из главных товаров канадского экспорта в Китай.

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