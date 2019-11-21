Индия провела учебные пуски баллистических ракет, способных нести ядерное оружие

21 ноября 2019 00:45 (UTC+04:00)

Стратегические силы Индии в среду осуществили сразу два успешных испытательных пуска стоящих на вооружении баллистических ракет малого радиуса действия "Prithvi-II", сообщили представители командования, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Пуски баллистических ракет, имеющих дальность 350 км, были осуществлены с мобильных пусковых установок с полигона на острове Абдул Калам у побережья восточного штата Орисса. Их полет проходил над Бенгальским заливом. По имеющимся данным, ракеты с высокой точностью поразили учебную цель.

Ракета "Prithvi-II" может нести как ядерную, так и обычную боеголовку массой 0,5-1 тонны и маневрировать в полете. Она была принята на вооружение армии Индии в 2003 году.

Как сообщалось, 16 ноября Индии также успешно испытала баллистическую ракету среднего радиуса действия "Agni II". Ракета, способная нести ядерный боезаряд, была запущена на дальность две тысячи километров.

Сейчас на вооружении стратегических сил Индии стоят баллистические ракеты от "Agni-1" до "Agni-4" с дальностью действия 700-3,5 тыс. км, способные нести ядерные боеголовки.

Индия также проводит испытания баллистической ракеты "Agni-5", которая имеет радиус действия от 5 до 5,5 тыс. км. Первое успешное испытание "Agni-5" было проведено 19 апреля 2012 года. Все последующие пуски также прошли успешно. Ожидается, что в скором будущем ракета поступит на вооружение Командования стратегических сил Индии.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Посол Индии: «Бакинская высшая школа нефти- одна-из самых современных учебных заведений в регионе
Общество 20 ноября 17:22
В Узбекистане запустили строительство второго комплекса технопарка
Бизнес 20 ноября 16:38
В Индии восемь человек погибли в ДТП
Другие страны 20 ноября 12:36
Узбекистан назван лучшим турнаправлением культурно-исторического наследия
Туризм 18 ноября 14:35
В Индии не менее 11 человек погибли при столкновении автобуса с грузовиком
Другие страны 18 ноября 10:43
Индия провела испытания баллистической ракеты, способной нести ядерный заряд
В мире 16 ноября 20:49
Лента новостей
На Сицилии на складе пиротехники произошел взрыв
Европа 00:33
Правящей партии «Ени Азербайджан» исполняется 27 лет
Политика 00:01
Крысы лишили жителей Эстонии государственных электронных услуг
Европа 20 ноября 23:41
Помпео: США не подпишут соглашения о контроле над вооружениями, которые не в их интересах
США 20 ноября 23:19
Астрономы ожидают вспышку активности метеорного потока в ночь на пятницу
В мире 20 ноября 23:01
Комитет Генассамблеи ООН призвал США оперативно выдавать визы дипломатам
Европа 20 ноября 22:49
Астрофизики зафиксировали самый мощный гамма-всплеск во Вселенной
В мире 20 ноября 22:29
НАТО приняла решение начать оперативную деятельность в космосе
США 20 ноября 22:13
Тодд Филлипс получил разрешение на съемки "Джокера 2"
США 20 ноября 22:08