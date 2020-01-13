Халифа Хафтар и Фаиз Сарадж могут встретиться в Москве

13 января 2020 03:29 (UTC+04:00)

Лидеры двух противоборствующих сторон в Ливии - командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар и глава Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Сарадж - могут встретиться в Москве в понедельник. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в воскресенье вечером ливийский информационный портал Akhbarlibya. Официальной информации по этому поводу пока не поступало.

Сарадж, который в воскресенье побывал с визитом в Турции, ожидается в Москве в понедельник, отмечает издание, Хафтар должен был прибыть в российскую столицу в воскресенье вечером.

Кроме того, по информации издания Al Wasat, спикер ливийской Палаты представителей (ПП, постоянный избранный парламент) Акила Салех Иса также направился в воскресенье в Москву "во главе делегации для участия в переговорах о дальнейшем развитии событий после прекращения огня" между воюющими лагерями.

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