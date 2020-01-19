Абэ считает альянс Японии и США гарантией безопасности и процветания в мире

19 января 2020 10:49 (UTC+04:00)

Альянс между Японией и США является основой для стабильности и процветания во всем мире. Такую уверенность в воскресенье по случаю 60-й годовщины подписания Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией выразил глава японского правительства Синдзо Абэ.

"Японско-американский договор о безопасности - это нерушимая основа. Основа, которая защищает мир и гарантирует процветание во всем мире", - приводит его слова агентство Kyodo. Синдзо Абэ и члены японского правительства также приняли участие в торжественном приеме.

Ранее президент США Дональд Трамп в специальном заявлении по случаю годовщины подчеркнул необходимость укрепления альянса между США и Японией на фоне возникновения новых вызовов в сфере безопасности. "Я уверен, что в последующие месяцы и годы вклад Японии в обеспечение нашей обоюдной безопасности продолжит расти, а наш альянс будет процветать", - отметил американский президент.

Договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией был заключен в Вашингтоне 19 января 1960 года. С японской стороны его подписал дед нынешнего премьера Синдзо Абэ - Нобусукэ Киси, занимавший тогда пост главы правительства.

Это двустороннее соглашение является законодательной основой альянса двух стран и оговаривает присутствие американского военного контингента на территории Японии. Согласно пятому пункту договора, каждая из сторон расценивает любую военную агрессию против союзника как угрозу собственной национальной безопасности и вправе действовать в этой связи согласно собственным конституционным положениям.

Выступая в начале января на пресс-конференции по случаю наступления нового года, Абэ подчеркнул, что японско-американский альянс является "основой внешней политики и безопасности Японии уже более 60 лет".

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