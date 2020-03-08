В Аргентине зафиксировали первый случай смерти от коронавируса
Первый случай смерти человека от нового коронавируса зафиксирован в Аргентине, сообщил телеканал TN, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
"Речь идёт о мужчине 64 лет, который вернулся из Франции", - отмечает СМИ.
Пациент страдал гипертонией, диабетом, бронхитом, имел проблемы с почками.
Ранее в Аргентине были подтверждены 8 случаев заболевания коронавирусом.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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