В Аргентине зафиксировали первый случай смерти от коронавируса

Первый случай смерти человека от нового коронавируса зафиксирован в Аргентине, сообщил телеканал TN, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Речь идёт о мужчине 64 лет, который вернулся из Франции", - отмечает СМИ.

Пациент страдал гипертонией, диабетом, бронхитом, имел проблемы с почками.

Ранее в Аргентине были подтверждены 8 случаев заболевания коронавирусом.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.