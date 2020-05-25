Число выявленных случаев коронавируса в Мексике достигло 68,6 тыс.
В Мексике число выявленных случаев коронавируса нового типа возросло до 51 633. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Gazeta.ru", сообщил директор эпидемиологии Минздрава страны Хосе Луис Аломиа.
Он привел обновленные данные, заявив, что за все время COVID-19 умерли 7394 человека.
При этом за прошедшие сутки в Мексике зафиксировано 215 летальных исходов от коронавируса.
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