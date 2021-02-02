Восемь человек погибли в Буркина-Фасо при нападении грабителей на золотодобытчиков

По меньшей мере восемь человек погибли, еще 29 пострадали в ходе вооруженного ограбления на золотодобывающем участке на юго-западе Буркина-Фасо, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Нападавшие были вооружены мачете и огнестрельным оружием, после стрельбы грабители подожгли постройки в зоне рудника. В результате нападения погибли восемь человек, в том числе несовершеннолетний, еще 29 работников получили ранения, пострадавшие были госпитализированы.