Вакцинировавшаяся вне очереди глава МИД Перу ушла в отставку

Глава МИД Перу Элизабет Астет Родригес ушла в воскресенье в отставку после того, как вакцинировалась от коронавируса вне очереди, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня вечером (14 февраля - прим. ТАСС) я получил заявление главы МИД Элизабет Астет об отставке, которое я принял", - написал президент Перу Франсиско Сагасти в своем Twitter.

Президент пояснил, что отставка связана с тем, что министр получила вакцину от коронавируса, которая предназначалась для исследовательской группы.