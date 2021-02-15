Вакцинировавшаяся вне очереди глава МИД Перу ушла в отставку
Глава МИД Перу Элизабет Астет Родригес ушла в воскресенье в отставку после того, как вакцинировалась от коронавируса вне очереди, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Сегодня вечером (14 февраля - прим. ТАСС) я получил заявление главы МИД Элизабет Астет об отставке, которое я принял", - написал президент Перу Франсиско Сагасти в своем Twitter.
Президент пояснил, что отставка связана с тем, что министр получила вакцину от коронавируса, которая предназначалась для исследовательской группы.
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