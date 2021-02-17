Боевики напали на колледж в Нигерии и захватили сотни заложников

Вооруженная группа людей напала на государственный колледж в городе Кагара на западе Нигерии и похитила сотни студентов и преподавателей. Об этом в среду сообщило агентство Agence France-Presse (AFP), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Бандиты похитили сотни студентов и преподавателей, - цитирует АФП местного чиновника. - Нескольким студентам и одному сотруднику удалось бежать".

Между тем нигерийская газета Vanguard со ссылкой на представителя местных властей сообщила о том, что в результате нападения один учащийся убит, несколько получили ранения. По словам чиновника, боевики, одетые в студенческую форму, ворвались в общежитие в 2 часа ночи. Представитель местных властей добавил, что точное число похищенных людей устанавливается.

Президент Нигерии Мухаммаду Бухари распорядился в среду начать операцию по спасению студентов. "Глава государства приказал вооруженным силам и полиции добиться немедленного возвращения всех захваченных целыми и невредимыми", - сообщил официальный представитель нигерийского президента Гарба Шеху.

В последние две недели в штате Нигер на западе Нигерии происходят частные нападения бандитов с целью захвата заложников. Так, 15 февраля группа вооруженных лиц похитила 21 пассажира рейсового автобуса.