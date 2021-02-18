Землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировано у берегов Тайваня

Другие страны 18 февраля 2021 07:02 (UTC+04:00)
Землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировано у берегов Тайваня

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в четверг у юго-восточного побережья Тайваня. Об этом сообщила сейсмологическая служба этого китайского острова, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Эпицентр подземных толчков находился в 62,5 км от города Тайдун, очаг залегал на глубине 19,3 км под морским дном. Колебания почвы ощущались на территории уездов Пиндун и Тайдун. Данных о пострадавших и об ущербе не поступало.

Тайвань с населением 23 млн человек находится в одной из наиболее сейсмически активных зон Восточной Азии.

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