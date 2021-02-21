Контингент НАТО в Ираке могут увеличить только по просьбе Багдада

Любое увеличение сил НАТО в Ираке может проводиться только по просьбе руководства ближневосточной страны. Об этом заявил в воскресенье командующий миссией Североатлантического альянса в арабской республике датский генерал Пер Ольсен, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Миссия НАТО находится в Ираке по запросу иракских властей, и любое расширение ее задач на территории страны может быть осуществлено только по просьбе иракского правительства", - указал военачальник, слова которого приводит новостной портал Baghdad Al Youm.

На встрече в Багдаде с советником по национальной безопасности Ирака Касемом аль-Араджи Ольсен отметил, что присутствующие там силы НАТО "поддерживают иракскую армию в ее борьбе против террора".

Со своей стороны аль-Араджи сообщил, что "Ирак заинтересован в обмене опытом [с альянсом] в сфере борьбы с экстремистскими группировками". Это направление сотрудничества, добавил он, "очень важно, так как террористическая организация "Исламское государство", остатки которой действуют на иракской территории, "все еще представляет угрозу для безопасности страны".

18 февраля министры обороны государств НАТО на видеоконференции приняли решение о расширении в восемь раз миссии альянса по подготовке иракской армии - с 500 до 4 тыс. человек. Как проинформировал тогда генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, увеличение численности будет осуществляться поэтапно в течение нескольких месяцев. Он подчеркнул, что миссия сохранит статус тренировочной, а войска в ее составе не будут участвовать в боевых операциях.