В Мексике разбился военный самолет
Реактивный пассажирский самолет марки Learjet ВВС Мексики разбился в воскресенье в штате Веракрус на востоке страны. Семь человек, находившихся на борту, погибли, сообщила на своем сайте газета El Universal со ссылкой на источники в полиции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Авиакатастрофа произошла рядом с городом Халапа, столицей региона. На место происшествия прибыли спасатели и представители властей.
Министерство обороны республики пока не прокомментировало случившееся. Сведений о возможных причинах трагедии обнародовано не было.
Подорвавшийся на мине гражданин дважды задерживался за незаконный въезд на освобожденные территории - МВД Азербайджана
Лента новостей
Состоялась видеоконференция с участием депутатов парламента Азербайджана и Джибути, посвященная Ходжалинскому геноциду (ФОТО)
Столетние краски Беюкаги Мирзазаде. Фантазия, сюжеты и настроение производят невероятное впечатление (ФОТО)
Развитие конкурентоспособного сельхозсектора в Азербайджане принесет заметную выгоду агробизнесу - ВБ