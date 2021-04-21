Власти Колумбии разрешили частным компаниям покупать вакцины от коронавируса

Власти Колумбии приняли решение разрешить частным компаниям покупать вакцины от коронавируса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил президент южноамериканской республики Иван Дуке во время выступления в Боготе.

"Мы представляем постановление <...>, выпущенное министерством здравоохранения, которое позволяет частному сектору закупать вакцины", - заявил Дуке, выступление которого транслировалось в Twitter его администрации.

Президент подчеркнул, что разрешено приобретение только тех вакцин, которые получили одобрение властей. "Вакцины нельзя продавать [гражданам], они должны быть бесплатными", - добавил Дуке.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Колумбии достигло 2 684 101, число летальных исходов - 69 177.