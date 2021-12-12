В Новой Каледонии открылись участки для голосования на референдуме о независимости

Референдум по вопросу о независимости от Франции начался в заморской территории этой страны - Новой Каледонии. Как сообщает вещательная компания Premiere, участки для голосования открылись в 07:00 в воскресенье, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Большинство из 307 участков закроются в 18:00, однако в столице этой территории - Нумеа - они проработают на час дольше.

Отмечается, что на некоторых участках уже замечено большое количество желающих проголосовать. При этом ранее местные СМИ сообщали, что активисты из лагеря сторонников независимости на протяжении последних дней вели кампанию с призывом к бойкоту референдума, поскольку не смогли добиться от властей его переноса на более поздний срок, хотя еще в апреле и летом выступали за скорейшее проведение голосования.

Предыдущий референдум был проведен 4 октября 2020 года. Тогда после обработки 100% бюллетеней противники независимости Новой Каледонии набрали 53,26% голосов. Явка составила 85,64%. В 2018 году в ходе первого референдума против отделения от Франции в Новой Каледонии проголосовали 56,7% участников голосования.