Один человек погиб и десятки пострадали из-за утечки хлора на северо-западе Мексики

Утечка хлора произошла в мастерской в жилом доме в Кульякане, столице штата Синалоа на северо-западе Мексики. Жертвой чрезвычайного происшествия стал один человек, еще 29 были госпитализированы с признаками отравления парами газа, сообщил в среду телеканал Azteca, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Спасатели эвакуировали порядка 700 человек из торгового центра, расположенного рядом с местом утечки, а также около 350 жителей соседних районов. По данным властей, состояние большинства пострадавших оценивается как стабильное, их жизнь вне опасности.

Причина случившегося пока неизвестна.