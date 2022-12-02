Парламент Перу одобрил начало очередной процедуры импичмента главы государства

Конгресс Перу (однопалатный парламент) в четверг разрешил начать рассмотрение очередной инициативы об объявлении импичмента главе государства Педро Кастильо, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"При 73 голосах "за" пленум Конгресса принял предложение объявить Педро Кастильо морально неспособным занимать пост президента республики и освободить его от должности", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter законодательного органа. Непосредственное обсуждение этого вопроса по существу и последующее голосование должно состояться на следующем пленарном заседании, которое, как планируется, начнется до конца дня, уточняет на своем сайте радиостанция RPP. На заседании для одобрения инициативы необходима поддержка двух третей парламентариев - 87 человек.

Автор предложения об отстранении Кастильо от власти, депутат Эдвард Малага Трильо, утверждает, что в действиях президента есть "признаки коррупции", и эти действия идут вразрез с этикой и моралью и являются "недостойными". Он также указывает на наличие возможной преступной схемы в правительстве и ставит вопрос о назначении на высокие должности некомпетентных лиц.

Это уже третья попытка законодателей отстранить Кастильо от управления государством за менее чем полтора года его пребывания у власти. Первая инициатива была выдвинута в ноябре прошлого года и, получив поддержку лишь 46 конгрессменов, не продвинулась дальше первоначального обсуждения. Вторая, в марте этого года, была отклонена парламентариями после обсуждения по существу, не набрав даже первоначальных 76 голосов в свою поддержку, полученных при предварительном рассмотрении.