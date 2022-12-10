Один человек погиб в результате конфликта после проигрыша сборной Бразилии

Один человек погиб и трое пострадали в пятницу в результате конфликта со стрельбой после проигрыша сборной Бразилии по футболу в четвертьфинальном матче чемпионата мира против команды Хорватии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает портал "Уол".

Как уточняется, инцидент произошел в городе Барретуш в штате Сан-Паулу. Конфликт завязался в торговом центре вскоре после окончания матча и перерос в массовую драку, которая продолжилась за пределами ТЦ и завершилась стрельбой. От огнестрельного ранения умерла 17-летняя девушка, ее подруга получила пулевое ранение легкого.

По информации полиции, стрелявшие скрылись вчетвером с места преступления на автомобиле. Причины конфликта не уточняются.