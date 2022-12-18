Баллистические ракеты КНДР стартовали в провинции Пхёнан-Пукто

Баллистические ракеты КНДР были запущены из провинции Пхёнан-Пукто. Об этом в воскресенье сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным южнокорейской стороны, запуск двух ракет был осуществлен в период с 11:13 до 12:05 по местному времени из района уезда Тончхан в сторону Японского моря. "Усиливая наблюдение, наши военные поддерживают полную готовность в тесном сотрудничестве с США", - заявили в комитете.